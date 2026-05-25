Oroscopo della settimana 25-31 maggio 2026 | maggio si chiude con la Luna Blu in Sagittario
La prossima settimana si apre con un lunedì caratterizzato da un’atmosfera ispirata e si conclude con la Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena del mese di maggio. La Luna Blu si verifica quando si verificano due lune piene nello stesso mese. La settimana copre i giorni dal 25 al 31 maggio 2026.
L'oroscopo della prossima settimana, dal 25 al 31 maggio 2026, accompagna gli ultimi sette giorni del mese: si parte da un lunedì ispirato e si arriva, domenica, alla Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena di maggio. Una settimana che apre dolce, chiede un po' di fermezza nel mezzo e si allarga sul finale, mentre l'estate comincia a farsi sentire davvero. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 maggio 2026 La settimana ha un andamento vario, di quelli che cambiano colore da un giorno all'altro. Lunedì 25 il Sole in Gemelli trova un sestile con Nettuno e regala un avvio leggero e creativo, buono per le idee che hanno bisogno di sognare un po' prima di prendere forma. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oroscopo della Settimana 25 - 31 Maggio 2026: Arriva la Luna Blu!
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