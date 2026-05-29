Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 | le soglie lunghe di Chirone in Toro e Giove in Leone

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A giugno 2026, il cielo si caratterizza per la presenza di Chirone in Toro e Giove in Leone, segnando un periodo di pause e attese. Mentre l’Italia si prepara all’estate con esami, ponti e partenze, gli astri indicano un rallentamento, con periodi di lunga durata di questi transiti. Le posizioni planetarie suggeriscono un mese di attesa e riflessione, con poca dinamicità nel movimento degli astri.

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L'oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 racconta un cielo che ha imparato la pazienza. Mentre l'Italia corre verso l'estate — gli esami di maturità, il ponte del 2 giugno, le prime partenze al mare — gli astri fanno il contrario: rallentano. Giugno non porta colpi di scena, porta soglie lunghe, passaggi che si misurano in anni più che in giorni. E chi sa attraversarle senza correre, questo mese, va lontano. Firma: Artemide – Aggiornato il 29 maggio 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione si fa più attenta agli affetti. Il 9 Venere si congiunge a Giove in Cancro, in quella che gli antichi chiamavano «grande beneficio»: una giornata di apertura affettiva ed economica che, a quel punto del cielo, torna una volta ogni dodici anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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