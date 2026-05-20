Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 | tra Chirone in Toro e Giove in Leone

Il mese di giugno 2026 presenta una configurazione astrale complessa, con Chirone in Toro e Giove in Leone che si alternano nel cielo. Le posizioni planetarie indicano cambiamenti e momenti di riflessione, con alcune influenze che si manifestano in modo più evidente rispetto ad altre. Durante il mese, i corpi celesti si spostano in configurazioni che possono influenzare diversi aspetti della vita quotidiana. La presenza di questi pianeti crea un panorama di transizioni e di possibili aperture o chiusure di situazioni in corso.

L'oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 racconta un cielo a doppia porta: una si chiude e una si apre, nello stesso mese. Mentre l'Italia si avvia al ponte del 2 giugno e alle prime feste di paese, gli astri scrivono un capitolo che resterà negli anni — l'ingresso storico di Chirone in Toro dopo quasi mezzo secolo, e quello di Giove in Leone che apre un anno e mezzo di nuove stagioni. Firma:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo 2026: Saturno e Nettuno in Ariete, Nodo Nord in Acquario, Giove in Leone e Urano in Gemelli

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