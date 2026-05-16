Organici ATA 2026 27 tagli ai collaboratori scolastici I Sindacati attaccano | A rischio sicurezza e vigilanza

Venerdì 15 maggio si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 20262027. Durante l’incontro sono state annunciate riduzioni di 2.174 posti di collaboratore scolastico, una decisione che ha suscitato reazioni negative da parte dei sindacati. Secondo le rappresentanze sindacali, questa riduzione potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli edifici scolastici e la vigilanza negli istituti. La discussione sulla questione prosegue tra le parti coinvolte.

Il taglio di 2.174 posti di collaboratore scolastico è al centro delle critiche sindacali dopo l’informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 20262027, svolta venerdì 15 maggio al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Organici ATA 202627, tagli ai collaboratori scolastici. I Sindacati attaccano: “A rischio sicurezza e vigilanza”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma personale ATA: taglio di 2.174 posti dal 2026/27

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