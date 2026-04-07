Dirigenti scolastici una battaglia lunga otto anni e il nuovo nodo delle assunzioni | Sasso Futuro Nazionale chiede conto al Ministero

Dopo quasi otto anni dal bando del 2017, il concorso per dirigenti scolastici resta al centro dell’attenzione, con le problematiche legate alle assunzioni che tornano alla ribalta. Un rappresentante di un partito di destra ha chiesto chiarimenti al Ministero sull’iter delle nomine, evidenziando le difficoltà ancora presenti nel processo di selezione e assunzione dei dirigenti nelle scuole italiane.

La lunga scia del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 continua a tenere banco nell'agenda politica, a quasi un decennio di distanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assunzioni dirigenti scolastici 2026/27: 7.389 scuole e circa 300 reggenze. Mobilità interregionale al 100%Il 3 marzo 2026 si è svolta presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito una riunione sulle assunzioni dei dirigenti scolastici per l’anno...

Concorso Funzionari ed EQ (ex DSGA): il Comitato Nazionale idonei chiede assunzioni immediate, proroga graduatorie e istituzione di una graduatoria nazionaleIl Comitato Nazionale dei Vincitori e degli Idonei del Concorso per l’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA), bandito con DD 3122...

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Nuove Indicazioni Nazionali 2025, cosa devono sapere i dirigenti scolastici? Il corso della Tecnica della ScuolaLa revisione delle Indicazioni nazionali impone alle scuole una riflessione profonda sul curricolo di istituto, sulla progettazione e sulla valutazione. Per i dirigenti scolastici non si tratta solo d ... tecnicadellascuola.it

Futuro Nazionale, il marchio registrato nel 2010 è scaduto. Ma Vannacci insiste: Continueremo ad usarlo. Ziello e Sasso lo seguonoFuturo Nazionale, ancora problemi con il marchio: già registrato, è scaduto nel 2020. Intanto, altri due ex leghisti seguono Vannacci: ecco chi sono La nuova esperienza politica del Generale Vannacci ... affaritaliani.it

Conte sul futuro: “Nazionale italiana Fossi nel presidente, mi prenderei in considerazione” Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook

La formazione di Alemanno confluisce in Futuro nazionale di Vannacci x.com