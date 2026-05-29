LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Kuss da solo ad Alleghe Ciccone ipoteca la maglia azzurra Piganzoli si avvicina a quella bianca

Durante la tappa odierna, un ciclista si è staccato dal gruppo principale e ha percorso il tratto in solitaria fino ad Alleghe. Nel frattempo, un altro corridore ha consolidato la propria posizione in classifica generale, avvicinandosi alla maglia azzurra. Un atleta più giovane si sta avvicinando alla maglia bianca, simbolo del miglior giovane. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 è aggiornata e disponibile online.

17.36 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.35 Domani ultimo arrivo in salita a Piancavallo per definire i piazzamenti finali. Vingegaard, così magnanimo oggi che in fuga c’era il fido gregario Kuss, domani vorrà tornare protagonista. 17.34 Kuss completa la collezione: ha vinto almeno una tappa a Giro, Tour e Vuelta (2). 17.31 Italiani protagonisti oggi, per quelle che sono le loro possibilità. Ciccone ha sognato il successo di tappa, ma l’ascesa finale si è rivelata troppo dura; l’abruzzese, comunque, ha ipotecato la maglia azzurra di miglior scalatore. Pellizzari si è lanciato... 🔗 Leggi su Oasport.it

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