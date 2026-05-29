Sono stati stanziati 300 mila euro per interventi di riqualificazione allo stadio Pietro Barbetti. La somma servirà a risolvere problemi strutturali e migliorare le condizioni dell’impianto di via Paruccini. L’obiettivo è rendere più funzionale e sicuro il complesso sportivo, che da anni necessita di interventi di manutenzione. I lavori riguarderanno principalmente la ristrutturazione di alcune aree e il potenziamento delle strutture esistenti.

Trecentomila euro per ridare ossigeno allo stadio Pietro Barbetti e affrontare criticità che da anni accompagnano la struttura di via Paruccini. È una delle voci inserite nella variazione di bilancio da 6,4 milioni di euro approvata dal Consiglio comunale nell’ultima seduta con 15 voti favorevoli e 5 contrari. L’obiettivo dell’intervento è legato soprattutto alla manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione e del sistema di irrigazione dell’anello idrico, due problemi diventati ormai cronici. Negli ultimi anni il Gubbio calcio ha infatti più volte segnalato bollette dell’acqua particolarmente elevate anche nei mesi estivi, quando l’attività agonistica è ridotta, situazione ricondotta a perdite occulte dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ora il ’Barbetti’ respira. Stanziati 300mila euro per migliorare lo stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La palestra allo stadio Curi: "Pronta entro un anno". Serviranno 300mila euroÈ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto per la costruzione di una nuova palestra allo stadio Renato Curi, con un budget di 300mila euro.

Autonomie locali, stanziati due milioni per migliorare gli accessi al mareLa Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di due milioni di euro destinato ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti.