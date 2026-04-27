Autonomie locali stanziati due milioni per migliorare gli accessi al mare

Da cataniatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di due milioni di euro destinato ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti. La somma sarà utilizzata per migliorare gli accessi al mare, in modo da garantire la possibilità di raggiungere le spiagge anche alle persone con disabilità. Questa decisione mira a favorire l'inclusione e l'accessibilità nelle zone di mare della regione.

La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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