Autonomie locali stanziati due milioni per migliorare gli accessi al mare

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di due milioni di euro destinato ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti. La somma sarà utilizzata per migliorare gli accessi al mare, in modo da garantire la possibilità di raggiungere le spiagge anche alle persone con disabilità. Questa decisione mira a favorire l'inclusione e l'accessibilità nelle zone di mare della regione.

La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Due milioni per migliorare gli accessi al mare, Schifani: "Sosteniamo i piccoli Comuni a realizzare servizi per disabili"La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle... Dalla Regione 2 milioni per migliorare gli accessi al mare: "Sosteniamo i piccoli Comuni a realizzare servizi per i disabili"a Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Stanziati 3 milioni di euro per la sostituzione di veicoli inquinanti; Fondo Strategico Regionale: oltre 26 milioni per 84 interventi in Liguria; Case di Comunità, riforma nel caos: il 77% dei medici di famiglia pronto a lasciare?. 25 aprile ALI – Autonomie Locali Italiane celebra la Festa della Liberazione, memoria viva di un Paese che ha scelto la libertà, la democrazia e la partecipazione. Un impegno che continua ogni giorno, nei territori e nelle comunità. Buona Festa della Liber - facebook.com facebook