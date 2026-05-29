Ora è ufficiale | Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero Il ritorno per la valorizzazione dell’informazione online

È stato annunciato ufficialmente che Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero. La notizia arriva dopo le indiscrezioni circolate ieri e viene confermata tramite una nota del presidente di Editoriale Libero S. Sallusti torna alla guida del quotidiano con l’obiettivo di rafforzare l’informazione online.

Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero. L’ufficialità, dopo le indiscrezioni di ieri, arriva con una nota di Leopoldo de’ Medici, presidente di Editoriale Libero S.r.l., (la quale fa capo alla finanziaria di famiglia Tosinvest e alla Fondazione San Raffaele, ovvero gli Angelucci). Dopo l’addio tumultuoso di Mario Sechi il quotidiano volta pagina. «Giornalista di lunga esperienza, già direttore di importanti quotidiani nazionali, Sallusti torna alla guida di Libero con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita della testata, nel solco della sua tradizione editoriale e della sua vocazione a essere una voce libera, riconoscibile e protagonista nel dibattito pubblico», recita la nota. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Odifreddi e Sallusti: la Costituzione è da rifare, non da modificare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Foglio: Mario Sechi via da Libero, si prepara Alessandro Sallusti

Mario Sechi licenziato da direttore di Libero, rottura con Angelucci, oggi firma l'ultimo numero, al suo posto torna SallustiMario Sechi ha annunciato tramite Twitter di essere stato licenziato dalla guida di Libero, dove ha lavorato come direttore.

Temi più discussi: Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia Sechi; Sechi licenziato da Libero. Poche copie e dissidi con l’editore Angelucci; Dal 29 maggio, con Verbalia, si pone a Verbania la grande sfida dell’Europa, incerta tra Oriente e Occidente; Libero, Sechi si avvia a lasciare la direzione del quotidiano.

Hanno appena licenziato Sechi, ora se arriva Sallusti... ops, Fabbbbio che fai? Inversione? x.com

Sallusti va a dirigere Libero. Sechi lascia con un tweet contro gli AngelucciMi hanno licenziato mentre sono sotto scorta, scrive l'ormai ex direttore su X. L’editore, proprietario anche di Giornale e Tempo, ha scelto di rivolgersi al giornalista che ha diretto prima di Sech ... ilfoglio.it

Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia SechiAlessandro Sallusti è il nuovo direttore del giornale edito dalla famiglia Angelucci, che ha interrotto l’incarico affidato a Mario Sechi nel settembre del 2023. Ora si cercano nuovi equilibri interni ... italiaoggi.it