Il Foglio | Mario Sechi via da Libero si prepara Alessandro Sallusti
Mario Sechi potrebbe lasciare la direzione di Libero nelle prossime settimane. Se ciò avviene, il ritorno di Alessandro Sallusti alla guida del giornale è considerato probabile. Gli editori di Libero, Giornale e Tempo, sono interessati a riportare Sallusti dopo il suo precedente incarico. La decisione segue l’arrivo di Sechi nel 2023, dopo aver ricoperto il ruolo di portavoce del governo.
Mario Sechi potrebbe lasciare a breve la direzione di Libero. Dove tornerebbe Alessandro Sallusti. Il Foglio racconta che gli Angelucci, editori di Libero, Giornale e Tempo, vogliono richiamare il direttore dopo l’arrivo di Sechi nel 2023 in seguito all’esperienza di portavoce di Giorgia Meloni. È da un po’ che sui giornali dell’area culturale di centrodestra si scambiano i direttori. Sallusti era passato da Libero al Giornale, per poi essere sostituito da Tommaso Cerno, che stava a Il Tempo. Poi Sallusti ha lasciato il giornale per firmare un contratto con Politico Quotidiano, il giornale online di Nicola Porro. Continuando a scrivere su La Verità di Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Open.online
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