Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia la famiglia della vittima | Colpevole è Stasi le news in diretta sul caso

La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Garlasco, affermando che Andrea Sempio è l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. La famiglia della vittima ha invece indicato come colpevole una diversa persona, Stasi. Le notizie più recenti riguardano le verifiche e le conferme sulla responsabilità di Sempio nel delitto.

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