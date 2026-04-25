Garlasco l'esperto spiega l’iter di revisione per Stasi | Dovrà uscire dall'indagine su Sempio

Dopo un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano e il procuratore di Pavia, si discute di una possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco. Un esperto ha spiegato che il procedimento potrebbe essere avviato perché la revisione dovrà uscire dall’indagine su Sempio. La questione riguarda le fasi successive alla condanna e le eventuali nuove verifiche sul caso.

Dopo un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano e il procuratore di Pavia si è parlato di una possibile revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di Garlasco. Fanpage.it ha intervistato l'avvocato penalista Daniele Bocciolini per parlare dell'iter e del collegamento con il nuovo filone d'indagine che vede indagato Andrea Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... Gli audio “tremendi” di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c’entra niente col caso GarlascoNel programma tv "Mattino 5" sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere; Delitto di Garlasco, la Procura: Stasi va liberato. Ma iter lungo e difficile; Garlasco, la relazione del Racis su Andrea Sempio: Innata capacità di mentire. Ecco il profilo; Garlasco, depositati gli audio inediti che coinvolgono Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani: Ipotesi depistaggio nelle indagini. Garlasco, il consulente dei Poggi spiega le gocce di sangue sul divano: L’assassino potrebbe essersi seduto lìFanpage.it ha parlato con Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, delle gocce di sangue sul divano della villetta di Garlasco: Probabilmente originate dall’assassino con le mani ... fanpage.it Garlasco, chiesta un'altra consulenza genetica. Dove puntano le indaginiLe nuove indagini sul delitto di Garlasco sono alle battute finali. All’appello mancherebbe un’ultima consulenza che la Procura di Pavia ha affidato al noto genetista forense Carlo Previderè. L’indisc ... msn.com Corriere della Sera. . Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagini sul caso Garlasco. Un’inchiesta che per quasi un anno e mezzo ha riempito i palinsesti tra chiacchiericci e il continuo rincorrersi di presunti scoo - facebook.com facebook La cartella MILITARE, quante schifezze hanno detto contro Stasi #Garlasco x.com