Il blitz nella confezione Al lavoro come schiavi Operai nascosti tra le pezze

In un'inchiesta sono stati trovati operai nascosti tra i ritagli di stoffe in un laboratorio tessile. Le persone sono state trovate immobili tra le pezze, alcune in ambienti come bagni sporchi o cucinotti. I dettagli sono stati scoperti durante una perquisizione in un'area di produzione tessile, dove sono stati rinvenuti lavoratori che sembravano essere trattenuti in condizioni di sfruttamento.

Nascosti tra montagne di ritagli di stoffe. Immobili come bambole di pezza. Qualcuno nel bagno sudicio o nel cucinotto. E’ questa la scena che si sono trovati davanti gli investigatori che nella notte di mercoledì hanno fatto un blitz nella confezione di via Palestro 6. E’ stato il rumore della macchine, talmente intenso da arrivare fuori del laboratori, a raccontare che lì dentro nessuno dormiva: tutti al lavoro, senza tregua, come schiavi. Gli investigatori, dotati di body-cam, dalla finestra a vasistas hanno ripreso l’ennesimo episodio di sfruttamento nel cuore di Prato: l’imprenditrice cinese e i suoi tre collaboratori (risultati poi gli unici assunti), accortisi del blitz hanno dato ordine agli operai di nascondersi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz nella confezione. Al lavoro come schiavi. Operai nascosti tra le pezze Notizie correlate Sfruttamento sul lavoro a Palazzolo, blitz in un capannone: trovati 8 minori tra gli operai irregolariPalazzolo sull’Oglio (Brescia) – I carabinieri della compagnia di Chiari, uniti al Nucleo ispettorato del lavoro e alla polizia locale hanno condotto... Si cercano operai macchinisti di confezione abbigliamentoPer conto di un'azienda del settore tessile, il centro per l’impiego di Chieti ricerca 5 operai macchinisti di confezione abbigliamento dainserire... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il blitz nella confezione. Al lavoro come schiavi. Operai nascosti tra le pezze; Blitz nella ditta di confezione: la titolare nasconde gli operai a nero sotto i cumuli di tessuto; Blitz in un laboratorio tessile, scoperti dieci lavoratori clandestini; Prato, il blitz nel laboratorio tessile: operai nascosti tra i tessuti e macchinari manomessi. Il blitz nella confezione. Al lavoro come schiavi. Operai nascosti tra le pezzeLe body-cam degli investigatori hanno consentito di riprendere il momento in cui la titolare, poi arrestata per sfruttamento, diceva ai lavoratori di non farsi trovare. Dieci erano irregolari. Lavorav ... lanazione.it Blitz in un laboratorio tessile, scoperti dieci lavoratori clandestiniCostretti a turni massacranti per una misera paga e senza alcuna tutela. Nel capannone i carabinieri hanno trovato macchinari con i dispositivi di sicurezza manomessi per velocizzare la produzione. La ... rainews.it Studenti, operai, accademici: quasi un iscritto su otto ha meno di 35 anni: «Chi ha liberato l’Italia aveva la nostra età. Il ruolo dei ragazzi oggi è difendere la pace» - facebook.com facebook