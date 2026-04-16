Nella giornata di oggi, i carabinieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un'operazione che ha portato al sequestro di numerosi lavoratori irregolari impiegati in ristoranti tra Roma e Milano. L’indagine ha svelato un sistema di sfruttamento della manodopera, con circa 500 persone impiegate senza contratti regolari. Sono in corso le procedure per l’identificazione e il successivo intervento.

I militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma hanno smantellato un sistema criminale che sfruttava la manodopera irregolare tra i ristoranti della Capitale e quelli di Milano. L’operazione ha portato alla luce l’impiego di 500 lavoratori senza documenti, gestiti attraverso una società serbatoio utilizzata per mascherare i reali rapporti contrattuali nei locali della movida romana, specialmente quelli con formula all you can eat. L’inchiesta coordinata dalla Procura della di Roma ha svelato come le persone venissero formalmente inquadrate da un’entità priva di una struttura imprenditoriale concreta, la quale fungeva da intermediario per distorcere la realtà dei contratti di appalto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz Roma-Milano: 500 schiavi della movida scoperti dai carabinieri

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