Milano caporalato nel nuovo consolato Usa | Stipendi al di sotto della soglia della povertà

A Milano, si segnala un caso di caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, i lavoratori percepirebbero stipendi inferiori alla soglia di povertà. La Caddell Construction, azienda dell’Alabama incaricata dei lavori, è coinvolta nelle accuse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o provvedimenti ufficiali. La questione riguarda la condizione economica dei lavoratori impiegati nel progetto di costruzione.

Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi., Il nuovo consolato americano, che sta sorgendo in piazzale Accursio a Milano, è un mega progetto per cui Washington ha disposto un budget da 351 milioni di dollari e un'area da edificare di circa 40mila metri quadrati, lì dove una volta sorgeva il Tiro a segno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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