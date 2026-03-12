Uomo trovato morto nel pozzo dell'Eremo di Monte Giove | si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni prima

Un uomo di circa 40 anni di origini ucraine è stato trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove. La scomparsa dell’uomo risale a pochi giorni prima, quando era uscito da una struttura sanitaria locale. Le autorità stanno verificando un possibile collegamento tra il decesso e il furto di una reliquia avvenuto recentemente nella stessa zona.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pozzo dell'Eremo di Monte Giove. Si tratterebbe di un 40enne di origini ucraine scomparso dopo essersi allontanato da una struttura sanitaria del territorio. La sua morte potrebbe essere collegata al furto della reliquia di San Valerio. Nelle comunità monastica di Monte Giove, dopo la profanazione dell'urna di San Valerio, era stato trovato sangue umano. Nei giorni scorsi un trentenne con problemi psichiatrici è fuggito da una struttura sanitaria.