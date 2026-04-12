Le ricerche dell’uomo scomparso da Prato nella sera del 7 aprile si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo nel bosco. Le operazioni erano state avviate alcuni giorni fa e si sono intensificate nelle ultime ore. La conferma del decesso arriva dopo il ritrovamento, che mette fine alle speranze di ritrovarlo vivo. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche che da alcuni giorni erano in corso dell’anziano scomparso da Prato dalla sera del 7 aprile. Ieri mattina il corpo senza vita di Giuliano Arcaleni, 84 anni, che viveva nella zona di Castellina a Prato, è stato trovato nella boscaglia in una zona collinare, quella di Baggio. Sul posto, in via del Mulino, sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Agliana, ma anche i vigili del fuoco di Pistoia e il personale del Sast, insieme alla polizia. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. La morte, con tutta probabilità, dovrebbe risalire a qualche giorno fa. A lanciare l’allarme erano stati i suoi famigliari, perché non avevano più sue notizie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato morto nel bosco. L’anziano si era perso

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