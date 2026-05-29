Openda e la Juve ormai ai titoli di coda | Spalletti dà l’ok alla cessione per la società ora c’è un ostacolo da superare

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante belga non rientra più nei piani tecnici e il tecnico ha dato il via libera alla cessione. La società si trova ora di fronte a un ostacolo legato ai costi dell’operazione e alla necessità di realizzare una plusvalenza. La trattativa con un club straniero è in corso, ma le condizioni economiche rappresentano un problema. La decisione di lasciar partire il giocatore è ormai presa, con le parti che cercano un accordo definitivo.

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di Luca Fioretti L’attaccante belga non rientra nei piani di Spalletti: l’analisi sull’onerosa operazione finanziaria e la missione plusvalenza. Il mercato della  Juventus  deve fare i conti con un vero e proprio paradosso economico e tecnico legato al futuro di  Loïs Openda. L’attaccante belga è diventato a tutti gli effetti un calciatore interamente di proprietà del club bianconero, che ha dovuto adempiere agli accordi presi in precedenza attivando il  riscatto obbligatorio. Le cifre complessive dell’operazione sono destinate a pesare in maniera significativa sulle strategie finanziarie della Continassa. La dirigenza juventina ha versato ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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