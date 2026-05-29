L’attaccante belga non rientra più nei piani tecnici e il tecnico ha dato il via libera alla cessione. La società si trova ora di fronte a un ostacolo legato ai costi dell’operazione e alla necessità di realizzare una plusvalenza. La trattativa con un club straniero è in corso, ma le condizioni economiche rappresentano un problema. La decisione di lasciar partire il giocatore è ormai presa, con le parti che cercano un accordo definitivo.

di Luca Fioretti L’attaccante belga non rientra nei piani di Spalletti: l’analisi sull’onerosa operazione finanziaria e la missione plusvalenza. Il mercato della Juventus deve fare i conti con un vero e proprio paradosso economico e tecnico legato al futuro di Loïs Openda. L’attaccante belga è diventato a tutti gli effetti un calciatore interamente di proprietà del club bianconero, che ha dovuto adempiere agli accordi presi in precedenza attivando il riscatto obbligatorio. Le cifre complessive dell’operazione sono destinate a pesare in maniera significativa sulle strategie finanziarie della Continassa. La dirigenza juventina ha versato ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda e la Juve ormai ai titoli di coda: Spalletti dà l’ok alla cessione, per la società ora c’è un ostacolo da superare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adani analizza Juventus-Fiorentina 0-2:La Juve ha fatto un disastro,Spalletti anche ha delle colpe

Notizie e thread social correlati

Ecco perché sta saltando la cessione di Bastoni al Barcellona: c’è un grosso ostacolo da superareDa diversi mesi si parla di un possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona, ma al momento questa operazione sembra bloccata.

La favola Leicester è ormai ai titoli di coda: dalla Premier vinta 10 anni fa alla terza serieIl 2 maggio 2016 il Leicester conquistò il suo primo titolo di Premier League, un’impresa che rimarrà nella memoria del calcio.

Temi più discussi: Juve, un mercato da incubo: David e Openda e non solo... tutti i flop degli ultimi anni; Openda è il papà di Leao: gli auguri di tifosi e Juve a Lois e Lise tra dolcezza e sfottò; Juve, ogni anno è l'anno zero: da Arthur a Openda un fallimento da 875 milioni. E ora c'è Comolli nel mirino; La Juventus dà il benvenuto a Leao ma si tratta del figlio di Openda.

David #Trezeguet a La Gazzetta dello Sport: Il problema di #Vlahovic è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per #David e #Openda. Magari x.com

Douglas Luiz torna alla Juventus [Fabrizio Romano] reddit

Pagina 3 | Mateta, ora è un’altra storia: la Juve torna a farci un pensierino. Stand-by OpendaLa storia la sanno tutti e nemmeno al tecnico di Certaldo fa piacere rivangare il passato, però è normale che Spalletti non voglia più ritrovarsi nella stessa situazione: l’attaccante con quelle carat ... tuttosport.com

Juve, quasi impossibile la cessione a titolo definitivo di Openda: si punterà ad un prestitoLois Openda, attaccante belga classe 2000, lascerà certamente la Juventus in estate. Tutto fa pensare, però, ad una cessione in prestito. tuttojuve.com