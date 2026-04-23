La favola Leicester è ormai ai titoli di coda | dalla Premier vinta 10 anni fa alla terza serie

Il 2 maggio 2016 il Leicester conquistò il suo primo titolo di Premier League, un’impresa che rimarrà nella memoria del calcio. Da allora, la squadra ha vissuto un percorso in discesa, arrivando a disputare la terza serie. Dopo aver dominato il campionato inglese dieci anni fa, la squadra si trova ora a lottare nelle categorie inferiori, segnando un drastico calo rispetto ai giorni di gloria.

Era il 2 maggio del 2016 quando il Leicester completava una delle più grandi imprese nella storia del calcio, non solo inglese. Contro ogni pronostico, infatti, questa squadra normalmente abituata a fare su e giù tra la prima e la seconda serie riuscì a vincere la Premier. Gli allibratori alla vigilia di quella stagione pensavano che fosse più probabile vedere come papa Bono, il cantante degli U2, piuttosto che il Leicester campione d'Inghilterra. Fu il capolavoro di un manipolo di bastardi senza gloria pescati qua e là tra leghe minori, un mix di sconosciuti e vecchie glorie con in panchina un volto a noi conosciutissimo, quel Claudio Ranieri reduce dal licenziamento come commissario tecnico della Grecia: una favola sportiva con il lieto fine, all'epoca, che adesso presenta il conto, a dieci anni esatti di distanza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Leicester retrocesso, dal trionfo in Premier nel 2016 alla terza serie: la disamina del crollo in 10 anni x.com