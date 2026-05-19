Da diversi mesi si parla di un possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona, ma al momento questa operazione sembra bloccata. La trattativa tra le parti è in corso, ma ci sono ostacoli che devono essere risolti prima di poter concludere l’accordo. Nessuna conferma ufficiale è stata data, e le trattative continuano senza una data precisa per una possibile fumata bianca. La situazione resta in evoluzione e potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Ecco perché sta saltando la cessione di Bastoni al Barcellona: c’è un grosso ostacolo da superare

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