Open Fiber al top in Italia per rete e clienti

Da quotidiano.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Open Fiber si posiziona come leader in Italia nel settore delle reti e dei clienti. La società ha avviato un progetto di infrastrutture che ha coinvolto numerosi cantieri e scavi, con l’obiettivo di migliorare la copertura di rete nel paese. I lavori hanno portato a un aumento significativo di utenti e servizi offerti, segnando una fase di crescita per l’azienda.

Non è più soltanto una sfida di scavi e cantieri, ma la metamorfosi di una grande infrastruttura che inizia a raccogliere i frutti di un investimento monumentale per il sistema Paese. Open Fiber archivia il 2025 con numeri che segnano un cambio di passo deciso nel panorama delle telecomunicazioni italiane. I ricavi della società si attestano infatti a 798,1 milioni di euro, segnando un balzo del 18% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativa è la corsa dell’Ebitda, che raggiunge i 409,5 milioni di euro con una crescita del 53% e un margine che tocca la soglia del 51%. I dati approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Enrico Cucchiani raccontano la storia di un player che, dopo aver cablato l’Italia da nord a sud, punta ora con decisione alla piena maturità commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

open fiber al top in italia per rete e clienti
© Quotidiano.net - Open Fiber, al top in Italia per rete e clienti

Articoli correlati

Open Fiber entra nella top 10 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e vince anche un premio specialeL’ingresso nella top 10 della classifica “Best Workplaces Italia 2026” di Great Place to Work Italia e il premio speciale “Sustainable Workforce...

Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti, due veronesi al topLa provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un...

CEO Forced To Date Rich Lady, But Falls For A Poor Girl At The Door!

Video CEO Forced To Date Rich Lady, But Falls For A Poor Girl At The Door!

Tutti gli aggiornamenti su Open Fiber

Temi più discussi: Open Fiber guida la crescita della fibra in Italia, Gola: Ora la sfida è il take-up; Open Fiber, ricavi in crescita nel 2025 e rete FTTH sempre più estesa; Open Fiber guida la fibra in Italia: copertura al 72%, ma resta il nodo dell’adozione; Pnrr, quasi 150 mila abitazioni raggiunte dalla banda ultralarga di Open Fiber - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità.

open fiber open fiber al topOpen Fiber, nel 2025 i ricavi sfiorano gli 800 milioni e la marginalità supera il 50%Limata la perdita a 336 milioni. Continua il take-up della rete in fibra ottica del gruppo, che arriva a 3,8 milioni di clienti (+560 mila). L’obiettivo resta generare cassa dal 2028 ... milanofinanza.it

open fiber open fiber al topOpen Fiber entra nella top 10 dei Best Workplaces Italia 2026La survey ha registrato un tasso di partecipazione del 97%, con l’87% delle persone che considera Open Fiber un eccellente luogo di lavoro e l’84% che valuta positivamente la propria esperienza profes ... affaritaliani.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.