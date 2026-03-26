Open Fiber al top in Italia per rete e clienti

Open Fiber si posiziona come leader in Italia nel settore delle reti e dei clienti. La società ha avviato un progetto di infrastrutture che ha coinvolto numerosi cantieri e scavi, con l’obiettivo di migliorare la copertura di rete nel paese. I lavori hanno portato a un aumento significativo di utenti e servizi offerti, segnando una fase di crescita per l’azienda.

Non è più soltanto una sfida di scavi e cantieri, ma la metamorfosi di una grande infrastruttura che inizia a raccogliere i frutti di un investimento monumentale per il sistema Paese. Open Fiber archivia il 2025 con numeri che segnano un cambio di passo deciso nel panorama delle telecomunicazioni italiane. I ricavi della società si attestano infatti a 798,1 milioni di euro, segnando un balzo del 18% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativa è la corsa dell’Ebitda, che raggiunge i 409,5 milioni di euro con una crescita del 53% e un margine che tocca la soglia del 51%. I dati approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Enrico Cucchiani raccontano la storia di un player che, dopo aver cablato l’Italia da nord a sud, punta ora con decisione alla piena maturità commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Open Fiber, al top in Italia per rete e clienti Articoli correlati Open Fiber entra nella top 10 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e vince anche un premio specialeL’ingresso nella top 10 della classifica “Best Workplaces Italia 2026” di Great Place to Work Italia e il premio speciale “Sustainable Workforce... Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti, due veronesi al topLa provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un... CEO Forced To Date Rich Lady, But Falls For A Poor Girl At The Door! Tutti gli aggiornamenti su Open Fiber Temi più discussi: Open Fiber guida la crescita della fibra in Italia, Gola: Ora la sfida è il take-up; Open Fiber, ricavi in crescita nel 2025 e rete FTTH sempre più estesa; Open Fiber guida la fibra in Italia: copertura al 72%, ma resta il nodo dell’adozione; Pnrr, quasi 150 mila abitazioni raggiunte dalla banda ultralarga di Open Fiber - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità. Open Fiber, nel 2025 i ricavi sfiorano gli 800 milioni e la marginalità supera il 50%Limata la perdita a 336 milioni. Continua il take-up della rete in fibra ottica del gruppo, che arriva a 3,8 milioni di clienti (+560 mila). L’obiettivo resta generare cassa dal 2028 ... milanofinanza.it Open Fiber entra nella top 10 dei Best Workplaces Italia 2026La survey ha registrato un tasso di partecipazione del 97%, con l’87% delle persone che considera Open Fiber un eccellente luogo di lavoro e l’84% che valuta positivamente la propria esperienza profes ... affaritaliani.it Open Fiber risultati 2025, ricavi a €798,1 mln (+18%), EBITDA di €409,5 mln (+53%), PFN a €6,84 mld x.com Rmk Sciacca. . PNRR, QUASI 150 MILA ABITAZIONI RAGGIUNTE DALLA BANDA ULTRALARGA DI OPEN FIBER - facebook.com facebook