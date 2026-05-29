Mazzitelli Open Fiber | Aumentare take-up rete avanti su 5G e Data Center

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Open Fiber punta a incrementare l’utilizzo della propria rete, evidenziando che il principale obiettivo attuale è aumentare il numero di utenti che la usano. La società intende inoltre proseguire con lo sviluppo del 5G e dei Data Center, ma sottolinea che è fondamentale prima di tutto aumentare la diffusione e l’adozione della rete esistente. La priorità rimane quindi il miglioramento del tasso di utilizzo della rete attuale.

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“Oggi l’aspetto più importante è riempire la rete, perché abbiamo ancora un tasso di take-up non sufficiente”. Così il direttore commerciale di Open Fiber, intervenendo al panel ‘Industria internet e geopolitica’ nell’ambito del Nam2026. “Completeremo il progetto entro il 30 giugno, ma continueremo a investire perché ci sono ancora aree di sviluppo della fibra, sia lato consumer sia business”, ha aggiunto, indicando tra le direttrici di crescita anche i servizi ancillari alla fibra come Edge Data Center, 5G e Hyperscale Data Center. “Il nostro cuore è la fibra e quello faremo”, ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mazzitelli (Open Fiber): Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center

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