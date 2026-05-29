Omicidio Sergiu Tarna il post di Andrea Vescovo dal carcere | Sono stato incastrato da una persona maligna

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal carcere, Andrea Vescovo ha pubblicato un messaggio sui social in cui afferma di essere stato incastrato da una persona maligna. Vescovo è accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna, insieme a un vigile urbano. Nel messaggio, si rivolge direttamente e dice di essere stato abbandonato. Non sono stati forniti dettagli su prove o testimoni che collegano Vescovo al delitto.

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Dal carcere Andrea Vescovo, accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna insieme al vigile urbano Riccardo Salvagno, si sfoga sui social: “Mi avete abbandonato”. Ma non può comunicare con l'esterno da detenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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