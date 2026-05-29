Andrea Vescovo, attualmente in carcere per l’omicidio di Sergiu Tarna, ha scritto un messaggio su Facebook in cui afferma di essere stato incastrato. Nella comunicazione, Vescovo sostiene che una persona maligna avrebbe manipolato le prove e coinvolto lui nel caso. La pubblicazione è stata fatta mentre si trovava già in custodia cautelare. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio o sulle prove.

TREVISO - «Sapete benissimo che sono stato incastrato da una persona maligna, la stessa persona che ha rovinato molti di voi. Ma nessuno si è fatto avanti per testimoniare: continuate a nascondervi, continuate a girare la testa dall’altra parte, fate finta di non vedere, di non sentire, di non sapere. A me va bene: ci sarà un domani e tornerò più forte di prima, terrò conto di chi c’è stato e di chi si è voltato dall’altra parte». Cinque mesi di inattività spezzati da un’invettiva da 1.200 caratteri, un lungo atto d’accusa contro «l’indifferenza, l’incoerenza, la falsità, i finti perbenismi e i finti sorrisi». Materia da social network, se... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Andrea Vescovo è in carcere per l'omicidio di Sergiu Tarna ma protesta via Facebook: «Sono stato incastrato»

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OMICIDIO TARNA, IL VIGILE KILLER: «SONO STATO IO SPARARE» | 10/02/2026

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