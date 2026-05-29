Il 26 maggio 2026 il gup di Pisa ha condannato a sedici anni e otto mesi di reclusione Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi avvenuto a Sant’Ermo. La sentenza ha seguito il processo in cui Nannetti ha ammesso il delitto. La vittima è stata trovata morta in una località di campagna, con evidenti segni di violenza. La condanna è stata pronunciata dopo le discussioni in aula.

Casciana Terme, 26 maggio 2026 – Sedici anni e 8 mesi di reclusione. È la pena inflitta dal gup di Pisa a Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi. Il pubblico ministero aveva chiesto vent’anni. Un delitto, quello di Flavia Mello Agonigi, avvenuto nell’ottobre 2024, per il quale Nannetti, appunto, rese piena confessione, sia poche ore dopo l’arresto, sia in un successivo interrogatorio.ù La ricostruzione dell'omicidio. “Non c’era nessuno con me, nessuno mi ha aiutato, ho fatto tutto da solo”, aveva detto Nannetti – difeso dall’avvocato Raffaella Messina – che ha sempre sostenuto che la lite fra i due scoppiò perché Flavia pretese soldi in più sulla prestazione concordata per essere arrivata da Chiesina Uzzanese, la notte fra l’11 e il 12 ottobre 2024, a Sant’Ermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il delitto di Sant’Ermo. Sedici anni e otto mesi all’omicida di Flavia Mello

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