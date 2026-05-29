Omicidio Flavia Mello Agonigi | condanna a 16 anni e 8 mesi per Nannetti

Il Tribunale di Pisa ha condannato a 16 anni e 8 mesi Kristian Nannetti per l’omicidio di Flavia Mello Agonigi. La sentenza è arrivata dopo il rito abbreviato. La procura aveva chiesto una pena superiore. La vittima è stata trovata morta nel suo appartamento nel 2022. L’accusa aveva contestato a Nannetti un omicidio volontario. La condanna è stata pronunciata questa mattina.

CASCIANA TERME (PISA) – Il Tribunale di Pisa ha condannato a 16 anni e 8 mesi con la formula del rito abbreviato, Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi nell’ottobre 2024 a Sant’Ermo di Casciana Terme, in provincia di Pisa, dopo un incontro sessuale. La procura aveva chiesto 20 anni. La donna, 54 anni, fu trovata senza vita, giorni dopo il delitto, in una cisterna in una proprietà dell’allora 34enne. La procura aveva chiesto 20 anni. La sentenza è arrivato ieri, 28 maggio 2026, emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pisa, che ha decretato la responsabilità del meccanico – detenuto nel carcere di Pisa e presente alla lettura del dispositivo – accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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