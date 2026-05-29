Omicidio di camorra nel 2018 preso a Barcellona il killer latitante
Un uomo ricercato dal 2018 per un omicidio legato alla camorra è stato arrestato a Barcellona. Era irreperibile dall’inizio dell’estate scorsa. La polizia ha individuato e fermato il latitante in un appartamento della città catalana. La sua cattura si inserisce in un’operazione coordinata tra forze italiane e spagnole. L’individuo era in fuga da circa cinque anni e ora si trova nelle mani delle autorità di polizia.
Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile dallo scorso mese di giugno, Giuseppe Prisco, condannato all’ ergastolo per l’ omicidio di Salvatore D’Orsi (ucciso il 12 marzo 2018, nel quartiere Ponticelli di Napoli ) preso oggi a Barcellona dalle autorità iberiche grazie alla collaborazione con la Polizia. A Prisco è stato notificato un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Napoli sulla richiesta della Direzione distrettuale antimafia per i reati aggravati dalle modalità mafiose di omicidio volontario e porto abusivo d’armi da fuoco. Prisco è ritenuto uno dei tre killer di Prisco, assassinato con tre colpi di pistola nell’ambito della contrapposizione criminale tra il clan De Luca Bossa, al quale era legato il destinatario del provvedimento, e il clan De Micco, al quale invece apparteneva la vittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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