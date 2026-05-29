omicidio di camorra nel 2018 preso a barcellona il killer latitante

Notizia in breve

Un uomo ricercato dal 2018 per un omicidio legato alla camorra è stato arrestato a Barcellona. Era irreperibile dall’inizio dell’estate scorsa. La polizia ha individuato e fermato il latitante in un appartamento della città catalana. La sua cattura si inserisce in un’operazione coordinata tra forze italiane e spagnole. L’individuo era in fuga da circa cinque anni e ora si trova nelle mani delle autorità di polizia.