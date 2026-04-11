Caccia al latitante | preso nel casolare dopo il tentato omicidio

Nella mattinata del 9 aprile, il personale del Commissariato di Castel Volturno ha rintracciato e arrestato un uomo latitante in un casolare. L’individuo aveva un ordine di carcerazione emesso per una serie di reati gravi, tra cui il tentato omicidio. L’operazione ha portato alla cattura del soggetto, che si trovava nascosto in un’abitazione in campagna.

Il personale del Commissariato di Castel Volturno ha intercettato e arrestato nella mattinata del 9 aprile un uomo latitante, destinatario di un ordine di carcerazione per una serie di reati gravi tra cui il tentato omicidio. Il soggetto, che deve scontare una condanna totale di 6 anni e 1 mese di reclusione, è stato individuato in località Ischitella, dove si era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’operazione di sorveglianza nel territorio casertano. La cattura non è stata un evento fortuito, ma l’esito di un lavoro metodico svolto dalla Polizia di Stato di Caserta. Gli investigatori hanno dovuto gestire una fase operativa prolungata, basata su servizi di appostamento e un monitoraggio costante della zona per riuscire a localizzare il rifugio del ricercato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia al latitante: preso nel casolare dopo il tentato omicidio Latitante arrestato a Sassari dopo tentato omicidio, si era costituito dopo giorni di fuga.Un uomo ricercato da oltre un mese è stato arrestato a Sassari dopo essersi presentato spontaneamente ai Carabinieri, ponendo fine a una caccia che... Arrestato latitante: si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidioL'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia Era...