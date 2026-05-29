Arrestato a Barcellona Giuseppe Prisco | il latitante accusato dell'omicidio di Salvatore d'Orsi a Ponticelli
La Polizia di Stato ha arrestato a Barcellona un uomo di 33 anni, ricercato per l'omicidio di un spacciatore avvenuto nel 2018. Il sospettato è considerato affiliato al clan De Luca - Bossa. Era in fuga da tempo e aveva un mandato di cattura internazionale. L’arresto è stato effettuato in un appartamento nel centro della città. Il latitante è stato trasferito in Italia per le procedure di estradizione.
La Polizia di Stato ha arrestato a Barcellona il latitante Giuseppe Prisco, 33 anni, ritenuto legato al clan De Luca - Bossa e ricercato per l'omicidio di Salvatore d'Orsi, spacciatore dei De Micco ucciso nel 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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