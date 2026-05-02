Continuerò a farlo per tutta la vita la figlia di Gennaro Musella ricorda il padre a 44 anni dall’omicidio

A 44 anni dall’omicidio di Gennaro Musella, avvenuto il 3 maggio 1982 a Reggio Calabria, si ricorda ancora il suo nome. L’ingegnere, coinvolto in lavori pubblici legati al porto di Bagnara Calabra, fu ucciso in circostanze ancora oggi non completamente chiarite. La figlia ha dichiarato di voler continuare a ricordare suo padre per tutta la vita, senza entrare nei dettagli delle indagini o delle motivazioni dell’omicidio.

Era il 3 maggio 1982 quando a Reggio Calabria si consumò l’omicidio di Gennaro Musella, un ingegnere impegnato in lavori pubblici legati al porto di Bagnara Calabra. Quella mattina la sua auto saltò in aria a causa di un ordigno esplosivo piazzato sotto il veicolo. L’attentato fu rapidissimo e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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