omicidio a ponticelli arrestato latitante a barcellona

Notizia in breve

Un uomo ricercato per omicidio a Ponticelli è stato arrestato a Barcellona. L’arresto è stato possibile grazie a un mandato di arresto europeo e alle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Il latitante era in fuga da diverso tempo. La polizia spagnola ha catturato l’uomo ieri mattina. L’arresto segue un’indagine di lunga durata. Il sospettato è ora in custodia in attesa di estradizione.