Omicidio a Ponticelli arrestato latitante a Barcellona
Un uomo ricercato per omicidio a Ponticelli è stato arrestato a Barcellona. L’arresto è stato possibile grazie a un mandato di arresto europeo e alle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Il latitante era in fuga da diverso tempo. La polizia spagnola ha catturato l’uomo ieri mattina. L’arresto segue un’indagine di lunga durata. Il sospettato è ora in custodia in attesa di estradizione.
Napoli, omicidio a Ponticelli: arrestato in Spagna un latitante grazie al mandato di arresto europeo e alle indagini DDA. Arrestato in Spagna un latitante per omicidio a Napoli. È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, un uomo originario del quartiere Ponticelli, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione è stata eseguita dalle autorità spagnole con la collaborazione della Polizia di Stato italiana, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli. A diffondere la notizia la Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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