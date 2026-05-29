Omertà e depistaggi | quattro indagati dopo la sparatoria al Rione Mazzini
Quattro giovani residenti in Irpinia sono stati iscritti nel registro degli indagati per false dichiarazioni legate a un agguato avvenuto nel gennaio 2025 nel Rione Mazzini. L'episodio ha coinvolto Luigi Valente, figlio di un noto esponente di un clan locale. Le indagini si concentrano su possibili depistaggi e sull’omertà dei testimoni, che avrebbero fornito informazioni non veritiere. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’attacco e il ruolo dei sospettati.
AVELLINO – Quattro giovani, tutti residenti nel territorio irpino, risultano indagati per false dichiarazioni nell'ambito delle indagini sull'agguato che, nel gennaio 2025, ha visto coinvolto Luigi Valente, figlio di Carmine Valente – noto come Caramella, figura di vertice del Clan Partenio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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