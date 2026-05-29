Omertà e depistaggi | quattro indagati dopo la sparatoria al Rione Mazzini

Notizia in breve

Quattro giovani residenti in Irpinia sono stati iscritti nel registro degli indagati per false dichiarazioni legate a un agguato avvenuto nel gennaio 2025 nel Rione Mazzini. L'episodio ha coinvolto Luigi Valente, figlio di un noto esponente di un clan locale. Le indagini si concentrano su possibili depistaggi e sull’omertà dei testimoni, che avrebbero fornito informazioni non veritiere. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’attacco e il ruolo dei sospettati.