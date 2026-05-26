Sparatoria al Rione Sanità nella notte esplosi almeno 7 colpi | sul posto Esercito e Polizia

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, nel Rione Sanità, sono stati esplosi almeno sette colpi di arma da fuoco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'Esercito di Strade Sicure e la Polizia di Stato. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

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Stesa al Rione Sanità stanotte. Ignoti hanno esploso diversi colpi all'impazzata: sul posto l'Esercito di Strade Sicure e la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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