Sparatoria al Rione Sanità nella notte esplosi almeno 7 colpi | sul posto Esercito e Polizia

Nella notte, nel Rione Sanità, sono stati esplosi almeno sette colpi di arma da fuoco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'Esercito di Strade Sicure e la Polizia di Stato. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Stesa al Rione Sanità stanotte. Ignoti hanno esploso diversi colpi all'impazzata: sul posto l'Esercito di Strade Sicure e la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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