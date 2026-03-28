Napoli sparatoria al Rione Sanità | due minorenni arrestati per tentato omicidio

Due minorenni sono stati arrestati a Napoli con l'accusa di tentato omicidio dopo una sparatoria avvenuta nel Rione Sanità. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un motorino in largo Totò. Le forze dell'ordine hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Colpi di pistola contro un motorino in largo Totò: la Polizia ricostruisce l’agguato grazie alle immagini di videosorveglianza. L’ordinanza di custodia cautelare. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti minorenni, gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto di armi. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari. La sparatoria del 18 gennaio. I fatti risalgono allo scorso 18 gennaio, quando due giovani, a bordo di un ciclomotore, mentre transitavano in largo Totò, nel Rione Sanità, vennero attinti da numerosi colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, sparatoria al Rione Sanità: due minorenni arrestati per tentato omicidio Articoli correlati Leggi anche: Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione Milano, arrestati 4 minorenni per tentato omicidio: il video dell'aggressione a due 20enniQuattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa tentato omicidio: sono sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte... Duplice agguato alla Sanità: due in cella, c’è anche il fratello dell’assassino di Giogió Cutolo Tutti gli aggiornamenti su Rione Sanità Temi più discussi: Miano, notte di sangue due 20enni in ospedale: uno è nipote del boss; Sguardi di Donna | photo tour nel Rione Sanità; Schianto bimbo grave E’ in rianimazione al Salesi. Napoli, spari al Rione Sanità: fermato il fratello dell’omicida di Giogiò CutoloFiaccolata degli amici e parenti per ricordare Gianbattista CutoloFoto Fabio Sasso/LaPresse 01-09-2023 Napoli - ... msn.com Sparatoria alla Sanità, fermati due minorenniSparatoria tra la folla nel Rione Sanità a Napoli con due feriti: in manette due minorenni. La Polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due minorenni gravement ... ilroma.net Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta a gennaio nel Rione Sanità, a Napoli: la polizia ha arrestato due minorenni, gravemente indiziati di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Tra loro anche il fratello dell’assassino di Giovanbattista Cutolo detto - facebook.com facebook Napoli, spararono al rione Sanità tra la folla ferendo due giovani: arrestati due minori x.com