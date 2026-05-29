Oltre 829mila euro per il Museo delle Streghe il Comune scrive alla Corte dei Conti | Opera abbandonata
Il Comune di Ceppaloni ha scritto alla Corte dei Conti denunciando che il Museo delle Streghe, finanziato con oltre 829mila euro, è stato abbandonato. L’opera, iniziata ma mai completata, non è mai stata aperta al pubblico. La comunicazione evidenzia che l’intervento risulta incompleto e non utilizzato dalla comunità. La questione riguarda la gestione dei fondi pubblici destinati a questo progetto, che non ha mai raggiunto la sua piena realizzazione.
Tempo di lettura: 5 minuti Il Comune di Ceppaloni torna all’attacco sulla vicenda del “Museo delle Streghe”, l’opera pubblica finanziata con oltre 829mila euro e mai realmente restituita alla comunità. Con una dura nota indirizzata al presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, l’amministrazione comunale denuncia il mancato riscontro alle precedenti richieste di chiarimento e punta il dito contro lo stato di abbandono dell’immobile “Casino Perriello”, destinatario dell’intervento concluso formalmente nel 2017 ma ancora inutilizzabile. La comunicazione è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania per valutare eventuali profili di danno erariale legati all’utilizzo delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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