Oltre 829mila euro per il Museo delle Streghe il Comune scrive alla Corte dei Conti | Opera abbandonata

Notizia in breve

Il Comune di Ceppaloni ha scritto alla Corte dei Conti denunciando che il Museo delle Streghe, finanziato con oltre 829mila euro, è stato abbandonato. L’opera, iniziata ma mai completata, non è mai stata aperta al pubblico. La comunicazione evidenzia che l’intervento risulta incompleto e non utilizzato dalla comunità. La questione riguarda la gestione dei fondi pubblici destinati a questo progetto, che non ha mai raggiunto la sua piena realizzazione.