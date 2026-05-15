La Corte dei Conti ’bacchetta’ il Comune

La Corte dei Conti ha esaminato la gestione finanziaria del Comune, evidenziando alcuni aspetti positivi ma anche criticità. In particolare, il rapporto sottolinea che l’amministrazione ha rispettato alcune norme di bilancio, ma invita a intensificare le azioni per recuperare le somme dovute da cittadini e enti pubblici. La relazione non evidenzia irregolarità gravi, tuttavia richiede maggiore attenzione nella riscossione delle entrate, per migliorare la sostenibilità delle finanze comunali.

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L’amministrazione comunale sotto i raggi X della Corte dei Conti: promossa, ma sollecitata a riscuotere con più incisività quanto dovuto dai cittadini e dagli enti. E a migliorare, inoltre, il metodo di riscossione. La sezione regionale di controllo per l’ Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di verifica sugli enti locali per l’anno 2026, ha "rilevato per il Comune di San Giovanni in Persiceto il seguente profilo di criticità: capacità di riscossione". L’esame in questione ha riguardato il rendiconto 2024 e il bilancio preventivo 20252027 del Comune, richiedendo dati e chiarimenti. La sezione raccomanda all’ente "di continuare nell’attività di monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Corte dei Conti ’bacchetta’ il Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiacchiere di Carnevale, la Corte dei Conti bacchetta Casorate per 30 euro Sullo stesso argomento Urbino, la Corte dei Conti bacchetta il Comune: «Irregolarità nella gestione finanziaria»URBINO La Corte dei conti, diverse volte chiamata in causa dai banchi delle opposizioni, tira le orecchie al Comune ducale invitandolo «ad adottare... Corte dei conti, Oricchio bacchetta vecchio consiglio regionale: “Memorabile legge su Giornata ragù”Dell’attività legislativa nella passata legislatura regionale, non dà un giudizio assai lusinghiero il presidente della sezione giurisdizionale della... Bologna, milioni alle coop accoglienza migranti, contratti non controllati: la Corte dei conti contesta la Prefettura e manda gli atti in Procura x.com La Corte dei conti cita de Magistris: Danno erariale da 23 milioni. L’ex sindaco di Napoli: Certo della correttezza del mio operatoLa Corte dei conti cita l'ex sindaco di Napoli per la ricapitalizzazione della Ctp. De Magistris: Certo della mia correttezza ... ilfattoquotidiano.it Pnrr, Corte dei Conti: Ritardi su infrastrutture, a rischio opere mobilitàRitardi sulle infrastrutture e sull'ambiente e rischio di opere incomplete per la mobilità. Queste le criticità, insieme all'ammodernamento del parco ... lapresse.it