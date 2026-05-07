Estragon deve risarcire il Comune di Bologna con 66mila euro | la decisione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha stabilito che l’Associazione che gestisce il locale deve versare più di 66mila euro al Comune di Bologna. La decisione si basa sulla presenza di arretrati nei pagamenti di diverse imposte, che impedivano all’associazione di partecipare ai bandi pubblici. La vicenda riguarda i requisiti di regolarità fiscale necessari per accedere a determinati procedimenti amministrativi. La sentenza è stata comunicata nelle ultime settimane.

Bologna, 7 maggio 2026 – L’ Estragon deve risarcire al Comune oltre 66mila euro di danni: non poteva partecipare ai bandi avendo arretrati sui pagamenti di diverse imposte. Arretrati e partecipazione ai bandi. La società, tra il 2019 e il 2022, ha partecipato ai bandi dell’amministrazione nonostante dovesse a Palazzo d’Accursio degli arretrati su Tari, Tarsu e Tares che erano sempre nell’ordine di decine di migliaia di euro (tra i 30 e i 40mila euro) e che avrebbero dovuto precludere alla società la possibilità di partecipare a quei bandi. Anche i dirigenti comunali Osvaldo Panaro e Giorgia Boldrini, che in quei tre anni si sono succeduti alla direzione del Settore Cultura e Creatività, devono risarcire il Comune rispettivamente di 11 mila e 22 mila euro perché non hanno svolto i controlli preventivi che avrebbero dovuto fare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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