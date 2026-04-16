Formazioni ufficiali Fiorentina Crystal Palace | le scelte di Vanoli e Glasner

Al Franchi si sta disputando il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra la Fiorentina e il Crystal Palace. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Paolo Vanoli e Oliver Glasner, allenatori delle due squadre. La partita vede quindi le scelte di formazione di entrambi i tecnici, in attesa del fischio d’inizio.

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