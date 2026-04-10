In Basilicata si registrano intense condizioni meteorologiche che hanno causato danni e disagi sul territorio. Il presidente della Cia locale ha portato all’attenzione delle autorità una serie di richieste per affrontare le conseguenze di questi eventi estremi. La richiesta principale riguarda la dichiarazione dello stato di calamità naturale, per poter intervenire con misure di sostegno e risarcimento.

Il presidente della Cia Basilicata, Moscaritolo, ha presentato al Tavolo Verde una serie di istanze urgenti per fronteggiare le criticità emerse a seguito dei recenti eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio lucano. Durante l’incontro con l’Assessore Cicala e i dirigenti del Dipartimento, è stata richiesta una verifica immediata per quantificare i danni alle colture, alle infrastrutture e l’impatto delle frane, con l’obiettivo di ottenere la dichiarazione dello stato di calamità naturale. L’impatto del meteo estremo sui bacini fluviali e sulle colture pregiate. I dati raccolti tramite il servizio satellitare e di telerilevamento Neurus-Copernicus della Regione delineano un quadro di forte pressione idrica sui principali corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo estremo in Basilicata: la Cia chiede lo stato di calamità

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