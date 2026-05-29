Olimpiadi 2026 | indagato l’AD di Simico per la cabinovia di Cortina

Notizia in breve

L’amministratore delegato di Simico è indagato nell’ambito delle indagini sulla cabinovia di Cortina. Oltre a lui, sono coinvolti altri soggetti nel procedimento. Le variazioni apportate al progetto hanno determinato un aumento dei costi dell’opera. Le modifiche sono state oggetto di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli specifici degli altri indagati o sulle modalità con cui le varianti progettuali abbiano influito sui costi complessivi.