Olimpiadi 2026 | indagato l’AD di Simico per la cabinovia di Cortina
L’amministratore delegato di Simico è indagato nell’ambito delle indagini sulla cabinovia di Cortina. Oltre a lui, sono coinvolti altri soggetti nel procedimento. Le variazioni apportate al progetto hanno determinato un aumento dei costi dell’opera. Le modifiche sono state oggetto di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli specifici degli altri indagati o sulle modalità con cui le varianti progettuali abbiano influito sui costi complessivi.
? Punti chiave Chi sono gli altri indagati coinvolti nel caso della cabinovia?. Come hanno influenzato le varianti progettuali i costi dell'opera?. Perché la difesa accusa Graffer di non aver rispettato i contratti?. Quali rischi corre la riuscita delle Olimpiadi 2026 per questo ritardo?.? In Breve Indagati anche Angelo Redaelli di Graffer e l'ingegnere Valeria Cepi di Simico.. Ritardi causati da instabilità geologica del suolo nel cantiere Apollonio Socrepes.. Difesa di Saldini accusa Graffer di non aver rispettato gli obblighi contrattuali.. Varianti progettuali per pilastri su terreno fragile hanno aumentato i costi iniziali.. A Belluno,... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi, bufera sulla cabinovia Socrepes da 35 milioni: indagato il vertice Simico
Notizie e thread social correlati
Olimpiadi, perquisizioni in due società (tra cui Simico) per la cabinovia Socrepes: turbata libertà di gara d’appaltoLe autorità hanno eseguito perquisizioni in due società, tra cui una coinvolta nei lavori della cabinovia di Socrepes, nel quadro di un’indagine...
Olimpiadi, perquisizioni in due società per la cabinovia di CortinaNelle ultime ore sono state effettuate perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo.
Temi più discussi: Cabinovia Socrepes, indagato il commissario Saldini per l'appalto olimpico; L'inchiesta sulla cabinovia olimpica Apollonio-Socrepes: indagato l'ad di Simico; Cabinovia di Socrepes, l’inchiesta si allarga: la Corte dei Conti apre un fascicolo; Olimpiadi, bufera sulla cabinovia Socrepes da 35 milioni: indagato il vertice Simico. La rassegna di venerdì 22 maggio ?VIDEO.
Olimpiadi, bufera sulla cabinovia Socrepes da 35 milioni: indagato il vertice Simico La Procura di Belluno indaga sulla cabinovia Socrepes di Cortina, opera strategica per Milano Cortina 2026 mai completata in tempo. L’ipotesi è turbativa d’asta: secondo gli i facebook
Golden Globe Race 2026: finestra live 24/7 sulla flotta reddit
L'inchiesta sulla cabinovia olimpica Apollonio-Socrepes: indagato l'ad di SimicoNon c'è pace per la cabinovia Apollonio-Socrepes che avrebbe dovuto entrare in funzione per i giochi invernali di Milano-Cortina. Oggetto nei mesi scorsi di vari esposti, l'impianto - rende noto oggi ... rainews.it
Olimpiadi, perquisizioni sulla cabinovia di Cortina: indagato anche l’ad di SimicoNel mirino della Procura di Belluno i lavori dell’impianto Apollonio-Socrepes. Coinvolte Simico e Graffer, ipotesi di turbata libertà di gara ... affaritaliani.it