Olimpiadi perquisizioni in due società per la cabinovia di Cortina

Nelle ultime ore sono state effettuate perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo. Le operazioni riguardano due società coinvolte nella realizzazione della cabinovia di Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. Le autorità stanno verificando documenti e materiali legati al progetto, senza comunicare ulteriori dettagli sulle accuse o sulle persone coinvolte. Le indagini proseguono nel massimo riserbo, con il coordinamento delle forze dell’ordine.

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Sono in corso perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo (Belluno) nell’ambito di un’indagine per turbata libertà di gara d’appalto sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per l’inizio delle Olimpiadi invernali. L’ha reso noto la procura di Belluno. Le perquisizioni riguardano i locali delle società Simico (committente) e Graffer (esecutrice dei lavori), oltre a perquisizioni personali e informatiche nei confronti degli indagati. Si tratta di tre persone, una delle quali è l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. L’ipotesi è che... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Olimpiadi, perquisizioni in due società per la cabinovia di Cortina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Olimpiadi, perquisizioni in due società per la cabinovia di Cortina: coinvolta anche NapoliIn corso in queste ore le perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo (Belluno) nell'ambito di un'indagine per turbata libertà... Milano Cortina 2026, perquisizioni in due società per cabinovia GiochiNell’ambito di un’indagine sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per... Grazie alle leggi di questo #GovernoDellaVergogna Olimpiadi, perquisizioni in due società (tra cui Simico) per la cabinovia Socrepes: turbata libertà di gara d’appalto x.com Olimpiadi, perquisizioni anche in Lombardia per la cabinovia di CortinaPerquisite due società in diverse città tra cui Roma, Milano, Brescia, Napoli, oltre a Cortina d'Ampezzo. Indagine per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, ... rainews.it Milano-Cortina, inchiesta sulla cabinovia. Perquisizioni in due società: ipotesi turbativa d’astaLa Procura di Belluno accende un faro su uno dei cantieri più discussi della manifestazione. Nel mirino Simico, la società partecipata da Mef e Mit che ha ... repubblica.it