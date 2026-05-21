Le autorità hanno eseguito perquisizioni in due società, tra cui una coinvolta nei lavori della cabinovia di Socrepes, nel quadro di un’indagine sulle procedure di gara relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella fase di aggiudicazione dell’appalto, con l’ipotesi di turbativa d’asta. Le operazioni sono state condotte in un momento di particolare attenzione per le procedure di assegnazione dei contratti legati ai Giochi, che coinvolgono diversi settori delle opere pubbliche.

Una valanga giudiziaria si abbatte sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’ipotesi di turbativa d’asta è stata formulata per i lavori della cabinovia di Socrepes, una delle opere più controverse dei Giochi. La Procura della Repubblica di Belluno, a tre mesi esatti dalla conclusione delle gare, ha ordinato una serie di perquisizioni in cinque città italiane, alla ricerca di prove che confermino quanto già acquisito a carico dei responsabili della Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico) e della società a responsabilità limitata Graffer (di Sergio Lima ), con sede in provincia di Brescia. A darne notizia è un comunicato diffuso dal procuratore bellunese Massimo De Bortoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, perquisizioni in due società (tra cui Simico) per la cabinovia Socrepes: turbata libertà di gara d’appalto

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