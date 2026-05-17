Sono stati stanziati 140 milioni di euro per riavviare i lavori nei cantieri di Arechi e Campo Volpe. La somma sarà suddivisa tra le due aree, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla ripartizione. I fondi precedenti provenienti dal Programma europeo Fesr non sono stati utilizzabili per i lavori, anche se non sono state fornite spiegazioni precise sul motivo. La questione riguarda principalmente le modalità di utilizzo di queste risorse e le procedure di assegnazione.

? Domande chiave Come verranno ripartiti i 140 milioni tra Arechi e Campo Volpe?. Perché i precedenti fondi Fesr non sono stati utilizzabili per i cantieri?. Chi ha garantito la disponibilità delle nuove risorse per lo sport?. Quando inizieranno concretamente i lavori di ammodernamento dopo lo sblocco?.? In Breve Fondi Fesr precedenti risultavano inutilizzabili per i lavori di ammodernamento previsti.. Presidente Roberto Fico e assessora Fiorella Zabatta hanno garantito le nuove risorse.. Nuovi finanziamenti provengono dal Fondo di coesione per superare il blocco burocratico.. Gabriella Ferrara ha partecipato all'incontro con il candidato Franco Massimo Lanocita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arechi e Campo Volpe: 140 milioni per sbloccare i cantieri fermi

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