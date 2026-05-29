La commissione sviluppo economico di Palazzo Vecchio ha approvato una proposta, causando polemiche tra le forze politiche. La decisione è stata confermata dopo un voto, ma è seguito uno scontro tra esponenti di partiti di maggioranza e opposizione. La discussione si è concentrata sulle implicazioni della delibera e sulle modalità di approvazione. La questione resterà oggetto di ulteriori confronti tra le parti politiche coinvolte.

Semaforo verde. Con polemiche. La commissione sviluppo economico di Palazzo Vecchio ha approvato la delibera legata allo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall’area Unesco – e quindi dal centro storico - a Firenze: l’atto andrà al voto in Consiglio comunale il 4 giugno, l’assemblea cittadina inizierà la mattina perché sono previsti diversi emendamenti e ci vorrà del tempo per arrivare al voto finale. La sindaca Sara Funaro e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini hanno comunque raggiunto l’obiettivo, far approvare la delibera nella prima seduta utile, che è appunto il 4 giugno: Funaro aveva chiesto al Consiglio la procedura d’urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ok della commissione. Ma è scontro politico. Lite tra FdI e Milani

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