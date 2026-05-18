Identità alias opposizione diserta la commissione | scontro politico in Comune

Nella riunione convocata sul tema dell’“identità alias”, i gruppi consiliari di opposizione hanno scelto di non partecipare. La commissione si sarebbe dovuta svolgere questa settimana, ma l’assenza degli esponenti di minoranza ha impedito lo svolgimento regolare dell’incontro. La decisione di disertare è stata comunicata prima dell’inizio della seduta e ha generato tensioni tra le parti coinvolte. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi futuri.

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