Identità alias opposizione diserta la commissione | scontro politico in Comune

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riunione convocata sul tema dell’“identità alias”, i gruppi consiliari di opposizione hanno scelto di non partecipare. La commissione si sarebbe dovuta svolgere questa settimana, ma l’assenza degli esponenti di minoranza ha impedito lo svolgimento regolare dell’incontro. La decisione di disertare è stata comunicata prima dell’inizio della seduta e ha generato tensioni tra le parti coinvolte. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi futuri.

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I gruppi consiliari di opposizione hanno deciso di non partecipare alla commissione convocata sul tema dell’“identità alias”. Una scelta motivata, secondo una nota congiunta, dalla “mancanza di risposte e rispetto” da parte della giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis. Le minoranze contestano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Identità alias, l'opposizione diserta la commissione

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