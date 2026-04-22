Avezzano scontro politico | Pestilli sceglie FdI per la stabilità

A Avezzano si è acceso un dibattito politico dopo che un esponente ha annunciato la sua adesione a un partito di centrodestra, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della maggioranza regionale. La notizia ha suscitato reazioni da parte di altri rappresentanti politici, mentre le discussioni si concentrano sulle implicazioni di questa scelta per il panorama locale. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra forze politiche opposte.

Avezzano si risveglia sotto il peso di una polemica politica che tocca le fondamenta delle istituzioni regionali. Rosa Pestilli, attuale presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, ha manifestato pubblicamente il proprio appoggio a Fratelli d’Italia e al candidato Alessio Cesareo per la guida del comune, scatenando una reazione durissima da parte del Partito Democratico locale. La dichiarazione arriva a circa un mese dalle consultazioni comunali di Avezzano. La decisione della rappresentante regionale non è solo una scelta di campo, ma un atto che punta alla continuità politica in un momento di transizione normativa....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avezzano, scontro politico: Pestilli sceglie FdI per la stabilità Notizie correlate Dopo quello amministrativo arriva il sostegno politico: FdI sceglie Toma e la continuitàIl circolo cittadino si pone sulla stessa linea d’onda del gruppo “SìAmo Maglie” e assicura il proprio contributo a lista e programma del sindaco... Bologna tesa: scontro politico a via del Pilastro, FdI denunciaBologna è stata oggi teatro di un confronto politico acceso, con la presenza dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo... Panoramica sull’argomento Sostegno a Cesareo, Pistilli risponde al PD, Strumentalizzano la Commissione Pari Opportunità per fini elettoraliAvezzano. Dopo aver dichiarato il proprio sostegno a Fratelli d’Italia e al candidato sindaco di Avezzano Alessio Cesareo, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa ... marsicalive.it Pistilli si schiera con Cesareo ad Avezzano ma il PD non ci sta, Dubbi sulla terzietà della CPO, la Presidente faccia un passo indietroAvezzano. Nel pieno della campagna elettorale per le amministrative, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pistilli, ... marsicalive.it