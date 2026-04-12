Oggi, 12 aprile, si celebra la Domenica della Divina Misericordia, una festa istituita da Gesù e richiesta a santa Faustina Kowalska per commemorare l'amore misericordioso di Dio. Questa ricorrenza è stata istituita per sottolineare il valore dell'amore compassionevole divino, considerato il principale attributo di Dio stesso. La giornata viene osservata con celebrazioni religiose e preghiere dedicate alla misericordia divina.

La Domenica della Divina Misericordia è la festa voluta da Gesù e richiesta a santa Faustina Kowalska per celebrare l’amore misericordioso di Dio, suo principale attributo. Oggi 12 aprile: Domenica della Divina Misericordia, un culto importante per celebrare l’amore sconfinato di Dio per l’umanità L’amore infinito del Signore si manifesta proprio attraverso la misericordia. Etimologicamente è rivolgere il cuore verso i miseri, ovvero i peccatori. È la festa del perdono, e in questo giorno si celebra la riconciliazione con Dio, il ritorno a Lui e al suo Cuore che non aspetta altro che accoglierci e perdonarci dai nostri peccati. Nel 1931, Gesù, nelle numerose apparizioni a santa Faustina Kowalska le manifestò precisamente la richiesta dell’istituzione di una festa dedicata alla sua misericordia, proprio la domenica successiva alla Pasqua.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 12 aprile, Domenica della Divina Misericordia: la festa dello sconfinato amore di Dio

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