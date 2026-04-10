Sabato pomeriggio si gioca la partita tra Milan e Udinese, un incontro che coinvolge anche il mercato. I rossoneri sono interessati a due giocatori dell’Udinese, che sono finiti nel mirino di altri club e allenatori. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento in cui si discute anche di possibili trasferimenti e strategie per la prossima stagione. La partita si presenta come un’occasione di confronto tra le due formazioni.

La partita tra Milan e Udinese in programma sabato pomeriggio sarà un’occasione per i rossoneri di parlare di mercato con gli avversari in vista della prossima stagione con due calciatori della formazione di Runjaic che sono finiti nel mirino di Tare e Allegri. Il Milan piomba su Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre a Nicolò Zaniolo il Milan avrebbe messo nel mirino anche Oumar Solet, centrale della formazione bianconera che sta vivendo un’ottima stagione in Friuli. Zaniolo, in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, sarà acquistato a titolo definitivo dall’Udinese per una somma intorno ai 10 milioni di euro con il Milan che potrebbe provare a portarlo alla corte di Allegri per una somma intorno ai 15 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Udinese anche per il mercato, Zaniolo e Solet nel mirino dei rossoneri | CM

Krstovic nel mirino del Milan, i rossoneri lo aggiungono alla lista dei desideri | CMNikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, è tornato ancora una volta nel mirino del Milan.

Il Milan ha messo nel mirino Rowe, rossoneri sulla stella del Bologna | CMJonathan Rowe è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo inglese che è uno degli obiettivi dei rossoneri per...

Temi più discussi: La preview di Milan-Udinese; Dove vedere Milan-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming.

Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri mischia le carte a centrocampo e in attaccoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Udinese (Sabato 11 aprile, ore 18.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN): Come arriva il Milan La. tuttomercatoweb.com

Milan-Udinese | Le probabili formazioni: torna Davis per Runjaic, Allegri sceglie il suo attaccoLa sfida tra il Milan di Max Allegri ed i bianconeri allenati da Kosta Runjaic è sempre più vicina, ecco tutti i dettagli e le probabili ... mondoudinese.it

Milan, le mosse anti-Udinese: attacco a tre punte, ma Leão resta in dubbio. Vi convince la formazione dei rossoneri Il Milan involuto dell’ultima partita deve ritrovarsi in fretta, domani contro l’Udinese: Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Ca - facebook.com facebook

#Udinese, #Runjaic: "Non ho mai ottenuto punti contro il #Milan. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci" #SerieA #SempreMilan x.com