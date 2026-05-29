Nelle ultime settimane, sono comparsi in alcune strade di New York e Los Angeles dei cartelloni pubblicitari con immagini inquietanti e vocali disturbanti. Questi materiali pubblicitari, che inizialmente sembravano annunci di una campagna horror, hanno trasformato un messaggio d’amore in qualcosa di molto più sinistro. La campagna ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i passanti, senza che siano state chiarite le origini o gli autori di questi annunci.

Una serie di misteriosi cartelloni pubblicitari è apparsa nelle strade di New York e Los Angeles nelle scorse settimane, trasformando una dolce dichiarazione d’amore in qualcosa di decisamente inquietante. I manifesti recano messaggi affettuosi firmati da una certa Nikki, accompagnati da un numero di telefono con l’invito a mandare un messaggio. Ma chi ha avuto il coraggio di rispondere ha scoperto rapidamente che si trattava di una campagna promozionale interattiva per il film horror Obsession, attualmente nelle sale cinematografiche americane e italiane. Visualizza su Threads I primi cartelloni apparsi in zone ad alto traffico come Fairfax Avenue e Blackburn Avenue a Los Angeles, e Broadway all’altezza della 51esima strada a New York, sembravano innocui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Obsession, la campagna horror così realistica da sembrare vera: cartelloni e vocali inquietanti

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