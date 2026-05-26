Gli horror più inquietanti sull’amore ossessivo dopo Obsession

Da cinemaserietv.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra i film horror che affrontano il tema dell’amore ossessivo, uno dei più discussi online è Obsession. La pellicola utilizza una narrazione romantica per rappresentare aspetti più inquietanti e disturbanti di questa dinamica. La discussione si concentra sulla rappresentazione di relazioni morbose e sul modo in cui il film esplora il lato più oscuro dell’attaccamento e della possessività. La pellicola ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, che hanno commentato principalmente sulla sua capacità di unire elementi romantici e horror.

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Uno dei motivi per cui Obsession sta facendo così discutere online è che usa una storia romantica per parlare di qualcosa di molto più disturbante. Il film prende desiderio, bisogno di essere amati e dipendenza emotiva e li trasforma progressivamente in horror psicologico, mettendo continuamente in discussione il confine tra amore e possesso. Ed è proprio questa una delle ossessioni più interessanti del cinema horror. Da decenni il genere racconta relazioni tossiche, controllo, consenso e idealizzazione romantica trasformandoli in incubi sempre più estremi: body horror, thriller psicologici, storie di identità che si sgretolano e rapporti che diventano vere e proprie prigioni emotive. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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